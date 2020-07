Soluzioni Cruciverba del 18/07/20. Tutte le definizioni (Di sabato 18 luglio 2020) Se vi state chiedendo quali siano le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 18/07/20: A roma valeva dieci 3 lettere: Ics Adoravano il dio thot 5 lettere: Egizi Aiutano a non restare imbottigliati nel traffico 21 lettere: Partenze intelligenti Antica bevanda a base di vino zuccherato 10 lettere: Ippocrasso Caustico pungente a parole 7 lettere: Mordace Frequenta cicli di lezioni 8 lettere: Corsista I carnivori come la lontra 9 ... Leggi su pianetadonne.blog

veneziaunica : RT @MuseoArcheoVene: #GIOCAINVACANZA? Ecco le soluzioni del nostro cruciverba. Siete riusciti ad azzeccare tutte le definizioni??? Mercoledì… - MuseoArcheoVene : #GIOCAINVACANZA? Ecco le soluzioni del nostro cruciverba. Siete riusciti ad azzeccare tutte le definizioni??? Mercol… - zazoomblog : Soluzioni Cruciverba del 16-07-20. Tutte le definizioni - #Soluzioni #Cruciverba #16-07-20. - norbytano : RT @gius_antonelli: Il #cruciverba della pandemia. Le definizioni sono nel libro 'L'influenza delle parole'; le soluzioni in molti casi son… - zazoomblog : Soluzioni Cruciverba del 15-07-20. Tutte le definizioni - #Soluzioni #Cruciverba #15-07-20. -

Ultime Notizie dalla rete : Soluzioni Cruciverba Soluzioni Cruciverba del 17 07 20 Tutte le definizioni Zazoom Blog