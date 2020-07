La replica della Azzolina ai sindacati e all’opposizione: “I discorsi apocalittici non servono a nessuno. La riapertura delle scuole è una sfida che riguarda tutti” (Di domenica 19 luglio 2020) “La riapertura delle scuole è una sfida che riguarda tutti. I discorsi apocalittici non servono a nessuno: terrorizzano le famiglie e non tengono conto del lavoro che si sta facendo 24 ore su 24 per riaprire a settembre”. E’ quanto ha detto la ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, tornando a replicare ai sindacati e alle opposizioni sul tema della riapertura delle scuole a settembre in presenza e in sicurezza, come ha più volte ribadito la ministra. “Abbiamo già messo in campo ingenti risorse che superano i 9 miliardi di euro. E adesso – ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale

PMO_W : @vitalbaa La tua osservazione è corretta, rende, ora, almeno a me, più chiaro il tuo giudizio. Ciò, tuttavia, resta… - zazoomblog : Paolo Borsellino la replica della fiction in onda su Canale 5 nel 28° anniversario dalla strage - #Paolo… - FrancinaFramare : @DONCI44 Dion ciotti fai pietà. Due macchine della polizia e svariate persone in borghese . Nessun diritto di repli… - news_ferrara : Archiviazione Feola, replica della Cgil: “Continueremo ad agire a garanzia della salute pubblica” - FBigliardo : @La7tv @InOndaLa7 Possibile che nessuno replica a questo cazzaro che le 25mila sterline che il Governo inglese avre… -