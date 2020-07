I dubbi sul rientro a scuola a settembre: cosa manca per tornare in aula in sicurezza. Azzolina ai sindacati: «Pronta a collaborare» (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)La ripartenza delle lezioni a scuola a settembre, tra le prime realtà a chiudere la scorsa primavera per l’emergenza Coronavirus, rischia di non essere più così scontata. L’ottimismo di qualche settimana fa di Lucia Azzolina si scontra con lo scetticismo dei sindacati. Ieri, 17 luglio, la Cgil ha dichiarato che non sussistono le condizioni per una «riapertura in presenza». Una posizione, quella del sindacato, che racchiude un attacco diretto al governo: «Inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti». Anche per la Cisl i ritardi nella preparazione delle scuola sono imputabili al governo: «Noi abbiamo proposto un piano B alla ministra Lucia ... Leggi su open.online

