Gli adolescenti vanno protetti: una proposta di legge per la prevenzione dei suicidi (Di sabato 18 luglio 2020) di seguito l’intervista rilasciata all’Avvenire da Cristian Romaniello, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati «C’era una volta un bambino. Abitava negli Stati Uniti, aveva otto anni ed era perseguitato dai bulli. Che lo riempirono di botte nel bagno della scuola. Perché uscire da lì, con la vergogna addosso, tornare in quel mondo respingente che non sapeva come affrontare? Quel bambino c’era una volta ma adesso non c’è più. È rimasto in quel bagno, dove si è impiccato». Brutta storia, ma efficace, quella che Christian Romaniello – deputato del MoVimento 5 Stelle, psicologo originario di Novi Ligure, papà di due bambini piccoli – usa come esempio di una tragedia annunciata ed evitabile. Romaniello è il primo promotore di una proposta di ... Leggi su ilblogdellestelle

Qual è il valore di un bacio per gli adolescenti oggi? Libreriamo

Fuori controllo. E’ la movida. Soprattutto quella di quest’anno, nella stagione post-covid. Che pare aver trasformato gli adolescenti in orde vandaliche pronte a tutto. Dopo i casi di Grosseto e ...

Risse a Marina e Castiglione, ecco le denunce

La movida notturna nel litorale della Maremma sta dando troppi grattacapi a tutti gli amministratori della zona che in alcuni ... di Grosseto hanno identificato tre dei circa dieci ragazzini ...

