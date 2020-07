Giugliano, auto nel Lago Patria: accertamenti con i sommozzatori (Di sabato 18 luglio 2020) Giugliano. auto nel Lago Patria. Questa mattina un cittadino ha segnalato ai militari dell’arma della compagnia di Giugliano la presenza di un veicolo affondato nel Lago. Non si sa se ci sia un corpo o meno. Sono in corso verifiche da parte dei militari, vigili del fuoco e sommozzatori. L’auto è intestata a un cittadino … L'articolo Giugliano, auto nel Lago Patria: accertamenti con i sommozzatori Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

