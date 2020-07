F.1, GP Ungheria - Pole e record della pista per Hamilton (Di sabato 18 luglio 2020) Lewis Hamilton ha conquistato la Pole position del Gran Premio d'Ungheria, terza prova del Mondiale di Formula 1 2020. L'inglese della Mercedes segna la novantesima Pole in carriera e lo fa in una giornata praticamente perfetta per lui, corredata dal nuovo record della pista. La Mercedes monopolizza la prima fila della gara con Valtteri Bottas, che domani scatterà dalla seconda posizione. Seguono poi le due Racing Point di Stroll e Perez, mentre la Ferrari occupa la terza fila con Vettel davanti a Leclerc.Dominio nero e rosa. Di fronte a una Mercedes in grado di andare un secondo più veloce dell'anno precedente, nessuno sembra poter fare nulla, se non accettare la loro schiacciante superiorità. ... Leggi su quattroruote

