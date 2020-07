Camerota, controlli contro i turisti “abusivi” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCamerota (Sa) – È partita da questa mattina a Camerota una fitta rete di controlli incrociati per verificare l’identità degli ospiti presenti sul territorio e la regolarità della posizione delle strutture ricettive e appartamenti che li ospitano. I caschi bianchi hanno controllato 19 appartamenti e 3 strutture ricettive. In 6 casi sono state elevate sanzioni e segnalate le irregolarità alle autorità competenti. Scoperti turisti non registrati e tassa di soggiorno non versata. I controlli sono avvenuti anche in zona porto dove i vigili urbani hanno fermato e identificato 36 persone mentre si recavano in spiaggia. Immediatamente hanno verificato la struttura dove hanno ... Leggi su anteprima24

