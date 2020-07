"Zlatan, abbi pietà di un povero malato". Mihajlovic, la richiesta "particolare" a Ibra prima di Milan-Bologna (Di venerdì 17 luglio 2020) “Io e Zlatan Ibrahimovic arrivammo quasi alle mani quando era alla Juventus”. Sinisa Mihajlovic è pronto per la trasferta a San Siro: il suo Bologna affronterà il Milan con l'obiettivo di portare a casa tre punti, dopo averli soltanto sfiorati nell'ultimo turno contro il Napoli. Sarà molto interessante l'incrocio tra i rossoblu e Zlatan Ibrahimovic, che era stato cercato proprio da Mihajlovic: “Poi abbiamo fatto amicizia quando arrivò all'Inter - ha ricordato l'allenatore del Bologna - è svedese, ma i suoi genitori sono slavi come me e tra noi c'è grande rispetto reciproco. Ora non so cosa succederà l'anno prossimo: una cosa è certa, l'amicizia ... Leggi su liberoquotidiano

