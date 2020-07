Ylenia Carrisi, Romina Power minaccia azioni legali contro un programma "raccapricciante" (Di venerdì 17 luglio 2020) Romina Power è rimasta indignata dopo aver visto un programma spagnolo su Ylenia Carrisi è ha deciso di adire alle vie legali. Romina Power è indignata dopo aver visto un programma sulla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. La cantante intende denunciare la trasmissione spagnola Lazos de Sangre che ha dedicato tre ore alla tragedia che ha colpito Romina ed AL Bano. Ylenia Carrisi è scomparsa nel 1993 a New Orleans, la ragazza è sparita nel nulla e su richiesta di Albano è stata dichiarata presunta morta dal Tribunale di Brindisi l'1 dicembre del 2014. Nonostante questo, di Ylenia si continua a ... Leggi su movieplayer

