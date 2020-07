Recensione Gli infedeli: il remake Netflix che non convince (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli infedeli, prodotto da Netflix e diretto da Stefano Mordini, è il remake dell’omonimo film francese del 2012 con Jean Dujardin. Co-scritto e co-prodotto da Riccardo Scamarcio, il film italiano riprende l’impostazione a episodi dell’originale, ma anzichè essere diretto da 8 registi per 11 episodi del film, vede dietro la macchina da presa un solo nome: Mordini. Ecco la nostra Recensione de Gli infedeli TITOLO ORIGINALE: Gli infedeli. GENERE: commedia. NAZIONE: Italia. REGIA: Stefano Mordini. CAST: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastrandrea, Laura Chiatti. DURATA: 88 min. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 15/07/2020. Gli infedeli è una commedia francese del 2012 composta da 11 episodi diretti da otto registi che ... Leggi su tuttotek

