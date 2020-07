Passeggeri in calo in porti e aeroporti sardi (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Passeggeri e turisti in caduta verticale sui collegamenti da e per la Sardegna. Dai dati forniti dall’assessorato regionale del turismo si evince che nella prima decade di giugno gli approdi nei porti di linea dell’isola (Cagliari, Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci) sono diminuiti del 77% rispetto allo stesso periodo del 2019, le partenze addirittura dell’82%. Il calo maggiore a Golfo Aranci, dove si è registrato -84%. La riapertura totale decisa a fine giugno ha indotto una leggera ripresa nella prima decade del mese di luglio, quando la riduzione di Passeggeri in arrivo nei porti sardi è risultata del 38%, con un -54% per quanto riguarda le partenze. calo consistente anche negli aeroporti ... Leggi su quifinanza

