Coronavirus, Crisanti avverte: “Tampone a tutti i migranti o il virus si diffonderà a macchia d’olio” (Di venerdì 17 luglio 2020) I migranti “tutti, indistintamente, vanno testati subito con il tampone appena sbarcano o arrivano in Italia. Bisogna bloccare sul nascere le situazioni a rischio“, altrimenti si rischia “la diffusione a macchia d’olio del virus, che non se n’è mai andato, non ce lo dimentichiamo“: lo ha affermato, in un’intervista a “Il Giornale“, il virologo Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e Virologia dell’università di Padova. Secondo Crisanti, “sono gli asintomatici i più infettivi. Purtroppo, molto spesso, le infezioni circolano tra i giovani che trasmettono e infettano. Gli anziani invece si ammalano“. Il virus, avverte Crisanti, ... Leggi su meteoweb.eu

Aumentano i soggetti posti in isolamento (1.617, +92), e gli attuali positivi (502, +47) nelle ultime 24 ore in Veneto, dove sono stati registrati 55 nuovi casi. Al centro la scoperta di un nuovo foco ...

Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, intervistato da Il Giornale, ha affermato che i migranti «tutti, indistintamente, vanno testati subito con il tamp ...

