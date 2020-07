Sganga (M5s): “Una ztl flessibile per ridurre le auto in centro e combattere la malasosta” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il coronavirus non ha fermato il cambiamento della mobilità in centro a Torino. Abbiamo dovuto rallentare e ripensare alcuni dettagli, ma il progetto per cambiare la modalità del centro di Torino resta una nostra priorità. Da qui al prossimo anno realizzeremo l’infrastruttura per una tariffazione a consumo di accesso al centro, senza ricorrere a finanziamenti privati ma grazie al via libera del ministero dei Trasporti che ha dimostrato di credere fortemente nel progetto e nella sperimentazione torinese, e nel 2021 partirà la nuova Ztl nella fascia diurna. Sarà un sistema flessibile che, utilizzando telecamere in ingresso e uscita, monitorerà i flussi e permetterà di pagare la sosta nel centro della città in base a quanto tempo effettivamente ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Opinione di Valentina Sganga (M5s): 'Una ztl flessibile per ridurre le auto in centro e combattere la malasosta' -

Ultime Notizie dalla rete : Sganga M5s Sganga (M5s): “Una ztl flessibile per ridurre le auto in centro e combattere la malasosta” Nuova Società Torino invita il governo a non riconoscere l’annessione israeliana di aree del territorio palestinese occupato nel 1967

Con l’ordine del giorno approvato in aula su proposta di Valentina Sganga (M5S) ed altri consiglieri e consigliere, il Consiglio comunale di Torino invita il governo italiano a proporre iniziative vol ...

Poca strategia e nessun alleato. Nel M5S il 2021 è un’incognita

Però continuerò a lavorare per il M5s». Pure Viviana Ferrero ... alla ricerca di liste civiche di appoggio – spiega la capogruppo in Comune, Valentina Sganga – Con gli attivisti, i consiglieri e la ...

Con l’ordine del giorno approvato in aula su proposta di Valentina Sganga (M5S) ed altri consiglieri e consigliere, il Consiglio comunale di Torino invita il governo italiano a proporre iniziative vol ...Però continuerò a lavorare per il M5s». Pure Viviana Ferrero ... alla ricerca di liste civiche di appoggio – spiega la capogruppo in Comune, Valentina Sganga – Con gli attivisti, i consiglieri e la ...