Morte Cerciello Rega, Varriale in Aula: “Ci siamo qualificati”. Spunta un audio dell’accordo tra i carabinieri (Di giovedì 16 luglio 2020) Omicidio Cerciello Rega, il processo. Varriale in Aula: “Dopo esserci qualificati ho riposto il tesserino in tasca”. ROMA – Nuova udienza per il processo sull’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. In Aula come testimone è stato ascoltato il collega Andrea Varriale che ha ricostruito nei dettagli quanto accaduto quella sera. “Ci avvicinammo frontalmente ai due e tirammo fuori il tesserino dicendo che eravamo carabinieri – ha raccontato il militare citato da La Repubblica – dopo esserci qualificati ho riposto in tasca il tesserino. Lo ha fatto anche Mario. Loro non avevano nulla in mano. Noi andavamo a identificare due persone. I due ci hanno aggrediti immediatamente. Io fui ... Leggi su newsmondo

