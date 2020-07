Milano, donna aggredita e violentata in pieno giorno nel Parco Monte Stella (Di giovedì 16 luglio 2020) Una donna è stata aggredita e violentata ieri a Milano mentre portava a spasso il cane. Forze dell’ordine alla ricerca dell’uomo Una donna di 45 anni è stata aggredita in pieno giorno a Milano mentre portava a spasso il suo cane. Mentre si trovava nel Parco Monte Stella, nella zona nord-ovest nel quartiere QT8, col suo fedele compagno, un uomo l’ha aggredita alle spalle minacciandola con un coltello ed utilizzando il guinzaglio per stringerle il collo. Il tutto si è verificato intorno alle 18 di ieri. L’uomo, dopo l’aggressione, ha trascinato la vittima nei pressi della scuola primaria Martin Luther King dove ha ... Leggi su zon

