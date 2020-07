Le fiction di Lino Guanciale in onda nel 2020/2021, da L’Allieva 3 a Il Commissario Ricciardi (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono tante le fiction di Lino Guanciale che vedremo in onda tra il 2020 e il 2021 sulle reti Rai. L'azienda di Viale Mazzini ha svelato i suoi palinsesti per la prossima stagione televisiva e, tra serie che ritornano e programmi nuovi in arrivo, facciamo il punto della situazione sui progetti di uno degli attori italiani più amati.C'è grande attesa per L'Allieva 3, terzo e ultimo capitolo delle avventure della specializzanda in medicina legale Alice Allevi. Tratta dai romanzi di successo di Alessia Gazzola, Alessandra Mastronardi veste i panni della goffa ma talentuosa protagonista, affiancata da Lino Guanciale nella parte del dottor Claudio Conforti. Come finirà la loro storia d'amore? Quest'anno, Alice e il suo CC dovranno ... Leggi su optimagazine

