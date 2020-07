Meteo Palermo – Violento nubifragio nel capoluogo peloritano: danni, feriti e morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) CI SONO DUE morti. Purtroppo si segnalano due vittime rimaste intrappolate dentro alla loro macchina nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci. Secondo una prima ricostruzione le due persone sarebbero annegate dentro all’auto. Situazione critica su Palermo e tutta la provincia, colpite nelle ultime ore da nubifragi che hanno scaricato in città eccezionali accumuli d’acqua. Caduti … Leggi su periodicodaily

