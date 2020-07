Maltempo: dalla Commissione risoluzione per i Comuni del ternano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Con voto unanime dei presenti, la seconda Commissione dell’Assemblea legislativa, presieduta da Valerio Mancini, ha dato il via libera ad una proposta di risoluzione unitaria che mira ad impegnare la Giunta regionale ad intervenire per il riconoscimento dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito i Comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli e Amelia tra l’8 e il 9 giugno. Il documento, che verra’ presentato in Aula per l’approvazione (relatore Daniele Carissimi), supera di fatto una mozione in proposito del Gruppo Lega, presentata lo scorso 25 giugno, e una interrogazione del Gruppo del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle del 15 giugno. Nello specifico, all’Esecutivo – riferisce Palazzo Cesaroni – si chiede di intervenire oltre che per dichiarare lo ... Leggi su meteoweb.eu

