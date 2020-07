“Fermati da me, ti porto a casa domani”: violentata e uccisa dal miglior amico per un no (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Fermati da me, ti riaccompagno a casa domattina”, ma lei ha detto no. Dopo questo rifiuto, Wesley Streete, 20 anni, ha violentato, strangolato e ha sepolto sotto i rami di un parco nello Staffordshire, nel Regno Unito, la sua amica Keeley Bunker, vent’anni. La vittima considerava Streete un amico ‘fidato’ e aveva trascorso la sera del delitto con lui a un concerto. Dopodiché aveva rifiutato di andare di lui dicendo di essere stanca e di voler dormire nel suo letto. “Fermati da me, ti riaccompagno a casa domani”, ma lei ha detto di no, ed è stata violentata e uccisa dal suo miglio amico. È il caso di cui si discute in questi giorni nelle aule di tribunale delle Mindlands, dove un anno fa, la ventenne Keeley Bunker, ... Leggi su limemagazine.eu

