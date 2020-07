Diritti tv Serie A, Ibarra: “Nel prossimo triennio si torna al passato, niente più esclusive” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “La decisione del Consiglio di Stato è opinabile e abbiamo presentato ricorso. La sentenza non intacca i Diritti già acquisiti, ed è importante. Quando ci sarà l’asta dei Diritti della Serie A per il 2021-2024, dovrà vigere la non esclusività per il web. Si tornerà all’esperienza del campionato 2015-2016 quando nessuno aveva l’esclusiva”. L’amministratore delegato di Sky Italia Maximo Ibarra ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera della situazione legata ai Diritti tv della Serie A per il prossimo triennio, spiegando come si profili un ritorno al passato, senza esclusive per piattaforma e dunque con una concorrenza basata sul ... Leggi su sportface

sportface2016 : #DirittiTv #SerieA, ad #Sky #Ibarra: 'Nel prossimo triennio si torna al passato, niente più esclusive' - sottonarames1 : Sicuramente non avremo una stagione tra l’oggi e il domani,ma se continuiamo a spingere per la concessione dei diri… - lecco_notizie : Basket Serie B. Lecco, ceduti i diritti di Serie B a Roseto? - CalcioFinanza : #Fsi si unisce ad #Advent per i diritti tv della #SerieA - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Fsi si unisce ad Advent per i diritti tv della Serie A: Il gruppo Fsi guidato da Maurizio Tamagni… -