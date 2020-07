Diretta Sassuolo-Juve ore 21.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di mercoledì 15 luglio 2020) REGGIO EMILIA - Dopo il ko contro il Milan e il pareggio interno contro l'Atalanta, la Juve di Maurizio Sarri cerca i tre punti nella sfida delle 21.45 al Mapei Stadium contro il Sassuolo . Di fronte, ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Diretta Sassuolo-Juve ore 21.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I bianconeri, dopo il par… - junews24com : Sassuolo-Juve, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la gara - - zazoomblog : Sassuolo-Juventus oggi in tv: canale orario e diretta streaming Serie A 2019-2020 - #Sassuolo-Juventus #canale… - ItaSportPress : Sassuolo-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi - - NotizieIN : SASSUOLO JUVENTUS Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV -