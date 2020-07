Bollettino, la curva di contagi e decessi. Occhio al dato degli attualmente positivi e alla Lombardia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Bollettino trasmesso dal ministero della Salute di mercoledì 15 luglio fotografa un lieve calo dei decessi (13, a fronte dei 17 di ieri) e una altrettanto lieve risalita dei nuovi casi di contagio da coronavirus: sono 162 su 48.449 tamponi contro i 114 di 24 ore fa, per un totale di 243.506. Il dato più importante è però quello legato agli attualmente positivi, che hanno fatto registrare un calo evidente e ciò è sicuramente una buona notizia: sono 12.495, 426 in meno rispetto a ieri. Di questi la stragrande maggioranza si trovano in isolamento domiciliare (11.639), mentre i ricoverati in ospedale con sintomi sono 797 e quelli in terapia intensiva soltanto 57. Per quanto riguarda le regioni, oggi sono sette quelle a contagio ... Leggi su liberoquotidiano

Il bollettino trasmesso dal ministero della Salute di mercoledì 15 luglio fotografa un lieve calo dei decessi (13, a fronte dei 17 di ieri) e una altrettanto lieve risalita dei nuovi casi di contagio ...