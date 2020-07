Autostrade, c’è l’accordo. Passo indietro dei Benetton, Aspi diventa ‘public company’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri del 14 luglio si conclude con un accordo nel governo sul caso Autostrade. ROMA – È durato sei ore circa il Consiglio dei Ministri sul caso Autostrade, con il premier Conte, la ministra delle Infrastrutture De Micheli e il Ministro dell’Economia Gualtieri che hanno presentato a tutti i ministri il dossier Aspi. Al termine di un lungo e serrato confronto, nel governo si è giunti a un accordo per chiudere definitivamente il fascicolo. Palazzo ChigiAccordo su Autostrade, c’è il Passo indietro dei Benetton Come noto sin dalla vigilia, il nodo principale era legato alla presenza dei Benetton. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assecondando la posizione del Movimento 5 ... Leggi su newsmondo

CarloStagnaro : Perché, tra le condizioni irrinunciabili del governo verso #Autostrade, c'è la manleva per sollevare lo Stato dalle… - matteosalvinimi : #Salvini: Ancora oggi pare che non abbiate deciso nulla su #Autostrade. Oggi c'erano 13km di coda sulla A7 e 9 sull… - FerdiGiugliano : Di Maio e Conte hanno annunciato per anni la revoca delle concessioni ad Autostrade. Questa revoca alla fine non c'… - MariaCostaBonec : RT @jacopo_iacoboni: Insomma: non ci sarà la “revoca”, totalmente antieconomica, ad Autostrade. Verrà solo creata una nuova governance, co… - FraSpurio : RT @cribart: vi scapigliate su autostrade manco fosse game of thrones, sapete la gente di cosa parla e cosa vuole sapere? come si va, se si… -

