Spadafora punta i presidenti federali | «C’è chi è in carica dai tempi della lira»

"Questa non è una riforma contro qualcuno e non stiamo minando l'autonomia dello sport, come qualcuno dice. Su 40 presidenti di federazioni 16 stanno lì da quasi 30 anni, ben oltre i tre mandati. Se hanno fatto bene sono contento ma penso che lasciare dopo tanto tempo non sia scandaloso, un bravo dirigente deve anche …

Se hanno fatto bene sono contento ma penso che lasciare dopo tanto tempo non sia scandaloso, un bravo dirigente deve anche preparare una successione”: il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in ...

Roma – Un lavoro impegnativo quello realizzato dal ministro Spadafora e il suo staff. In questi lunghi mesi di emergenza sanitaria, Spadafora si è confrontato con il mondo dello sport, non solo ricava ...

