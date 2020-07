Le notizie del giorno – Omicidio in una sparatoria, la lettera inviata all’Inter e l’allenatore esonerato (Di martedì 14 luglio 2020) Le notizie del giorno – Qualche momento di tensione per il presidente del Brescia Massimo Cellino. Come riporta Gazzetta.it, nella giornata di domenica due malviventi hanno provato a rubargli l’orologio fuori da un supermercato a Padenghe (Brescia). Il numero uno delle Rondinelle, però, è stato bravo a sventare la rapina reagendo con tempestività. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Una tragedia ha colpito il mondo del calcio, e più precisamente il difensore 27enne del Tottenham Serge Aurier. Suo fratello Christopher, infatti, è stato ucciso in una sparatoria avvenuta verso le 5 nella zona industriale della periferia di Tolosa. Ad affermarlo è Europe 1, che riferisce che il fratello, di un anno più piccolo del ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Coronavirus, ultime notizie: 169 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Morta Zindzi, figlia di Nelson Mandela: aveva 59 anni. Ignote le cause

Zindziswa “Zindzi” Mandela, figlia di Nelson Mandela, è morta a Johannesburg all’età di 59 anni. La notizia è stata confermata stamani all’agenzia Dpa dalla nipote, Ndileka Mandela. La donna era l’ult ...

Zaky: il tribunale rinnova la detenzione per 45 giorni. Amnesty: "Decisione choc e inumana"

La notizia, arrivata dall’Egitto ... In particolare, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non siano subalterni, ancora una volta, al regime di al-Sisi ...

