Dl Riaperture approvato alla Camera. No di Forza Italia: “Riformulare il Cts nazionale” (Di martedì 14 luglio 2020) Dl Riaperture approvato alla Camera. 257 i voti favorevoli, 199 quelli contrari. ROMA – Dl Riaperture approvato alla Camera. Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento dedicato alla Fase 2 con 257 voti favorevoli, 199 contrari e 3 astenuti. Si tratta di un passaggio obbligatorio da punto di vista parlamentare anche se il provvedimento è già in vigore. Nessuna bocciatura per la maggioranza che prosegue il suo percorso pieno di ostacoli. Il decreto del 16 maggio è stato approvato dai deputati con la Camera che proseguirà i lavori nelle prossime ore per cercare di dare il via libera ad altre misure importanti. 257 voti favorevoli, 199 contrari. La ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Dl Riaperture approvato alla Camera. No di Forza Italia: “Riformulare il Cts nazionale” - vincereelezioni : Il dl Riaperture diventa legge, approvato definitivamente alla Camera - Notiziedi_it : Il dl Riaperture diventa legge, approvato definitivamente alla Camera - fisco24_info : Il dl Riaperture diventa legge, approvato definitivamente alla Camera: AGI - Via libera definitivo della Camera al… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture approvato Il dl Riaperture diventa legge, approvato definitivamente alla Camera AGI - Agenzia Italia Dl Riaperture approvato alla Camera. No di Forza Italia: “Riformulare il Cts nazionale”

Dl Riaperture approvato alla Camera. 257 i voti favorevoli, 199 quelli contrari. ROMA – Dl Riaperture approvato alla Camera. Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento dedicato alla Fase 2 ...

Dl Riaperture: alla Camera via libera definitivo a norme su fine lockdown

14 luglio 2020 La Camera ha approvato in via definitiva il decreto 33 del 16 maggio, il cosiddetto decreto Riaperture, che ha avviato la Fase 2 consentendo gli spostamenti all'interno delle Regioni (d ...

Dl Riaperture approvato alla Camera. 257 i voti favorevoli, 199 quelli contrari. ROMA – Dl Riaperture approvato alla Camera. Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento dedicato alla Fase 2 ...14 luglio 2020 La Camera ha approvato in via definitiva il decreto 33 del 16 maggio, il cosiddetto decreto Riaperture, che ha avviato la Fase 2 consentendo gli spostamenti all'interno delle Regioni (d ...