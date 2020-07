Claudio Lippi vola al Festival di Sanremo? (Di martedì 14 luglio 2020) Non è mai troppo tardi né troppo presto per parlare di Festival di Sanremo. Ormai dato certo è che, a dirigere la prossima edizione, ci sarà ancora una volta a grande richiesta, il bis di Amadeus. In un mare di possibilità che non escludono concorrenti né ospiti, a poco meno di un anno dall’inizio della competizione canora più prestigiosa d’Italia, arriva però un’indiscrezione che riguarda una personalità difficile da accostare alla musica in prima battuta ma che potrebbe ugualmente far capolino sul palco dell’Ariston: Claudio Lippi. Claudio Lippi, l’amore per la musica e il sogno: Sanremo Sebbene il pubblico sia abituato a vederlo in altre vesti, in cima alla lista dei ... Leggi su thesocialpost

AngelicaSepe : Anche Claudio Lippi al ristorante Napul'e' ?? È venuto a provare gli SCIALATIELLI AI FRUTTI DI MARE CON COLATURA DI… - granato_serena : #Sanremo2021 - #ClaudioLippi vuole partecipare al Festival nelle vesti di concorrente. L'intervista - Notiziedi_it : Claudio Lippi: “Mi presento a Sanremo come concorrente” - granato_serena : Claudio Lippi vorrebbe essere in gara a Sanremo 2021: 'Sarà la Rai a decidere' - infoitcultura : Claudio Lippi a Sanremo 2021? La Rai pensa per lui ad un ruolo speciale -