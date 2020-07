Serie BKT 34esima giornata decimo risultato utile consecutivo e tre punti di platino per la promozione in serie A. In evidenza ancora il bomber Simy (Di lunedì 13 luglio 2020) Crotone 1 Pordenone 0 Marcatore: Simy 44° Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Golemic, Cuomo, Gerbo (Mazzotta), Benali, Barberis, Zanellato (Jankovic), Molina, Messias (Gomelt), Simy (Lopez). All. Stroppa Pordenone (4-3-1-2): Bindi, Vogliacco, Camporese, Bassoli (Almici), De Agostini, Mazzocco (Misuraca), Burrai, Pobega (Chiaretti), Tremolada (Gavazzi), Ciurria, Candellone (Bocalon). All. Tesser Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta Assistenti: L. Rossi – Fiore Quarto giudice bordo campo: Francesco Cosso di Reggio C. Ammoniti: De Agostini, Vogliacco, Cuomo Angoli: 8 a 4 per il Crotone Recupero: 4 minuti nella ripresa ancora un match clou all’Ezio Scida pensando alla diretta promozione nella massima ... Leggi su laprimapagina

Ancora un match clou all’Ezio Scida pensando alla diretta promozione nella massima serie tra Crotone vs Pordenone, rispettivamente secondo e terzo in classifica. Formazioni diverse dalla precedente gi ...

