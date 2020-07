Rialzo controllato per le Borse europee (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,131. Seduta in lieve Rialzo per l’oro, che avanza a 1.809,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell’1,82%, scendendo fino a 39,81 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +170 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,24%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dell’1,06%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,98%, e denaro su Parigi, che registra un Rialzo dello 0,72%. Seduta in ... Leggi su quifinanza

FTSEMib positivo (ma il rialzo è minimo)

