Lega Serie A, nessuna sospensione del contratto con Sky: il comunicato (Di lunedì 13 luglio 2020) La Lega Serie A ha deciso di non sospendere il contratto di licenza dei diritti audiovisivi con Sky, nonostante il mancato versamento dell'ultima rata. L'articolo Lega Serie A, nessuna sospensione del contratto con Sky: il comunicato proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

SerieA : Pochissime ore al via della 32ª giornata. ?? Qui tutta la programmazione. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega Serie A… - fanpage : Sky continuerà a trasmettere le partite della Serie A 2019/2020 - DiMarzio : #SerieA, si lavora per riaprire parzialmente gli stadi ai tifosi in questo finale di stagione - GianfrancoCast1 : La Lega Serie A, “ già nelle ultime gare di questa stagione, auspica che venga consentita a ciascuna Società, secon… - SPress24 : La Lega Serie A sta lavorando per il ritorno dei tifosi allo stadio: in programma il protocollo -