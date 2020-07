Johnny Depp rivela: "Ho perso 650 milioni di dollari" (Di lunedì 13 luglio 2020) Johnny Depp ha svelato di essere arrivato in ritardo a un party in onore di Amber Heard dopo aver scoperto di aver perso 650 milioni di dollari. Johnny Depp ha rivelato di aver perso 650 milioni di dollari a causa di una cattiva gestione economica dei suoi guadagni e del mancato pagamento delle tasse. La complicata situazione economica sarebbe stata la causa del suo arrivo in ritardo alla festa organizzata per il trentesimo compleanno di Amber Heard, all'epoca sua moglie. La star della saga I Pirati dei Caraibi, durante il processo contro l'editore di The Sun per colpa di un articolo in cui si sosteneva avesse picchiato la moglie, ha infatti risposto alle domande relative al 21 aprile 2016. ... Leggi su movieplayer

