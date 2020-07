Il Tas salva il City: niente esclusione dalle coppe (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Tas salva il Manchester City: accolto il ricorso dei citizens, niente esclusione dalle coppe per le violazioni del FPF ma resta una multa di 10 milioni di euro per non aver cooperato con l’Uefa nelle indagini. Cade così l’accusa dell’Uefa, che aveva squalificato per due anni il club inglese dalle coppe europee, comminando una … L'articolo Il Tas salva il City: niente esclusione dalle coppe è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

