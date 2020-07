Il presidente Andrzej Duda ha vinto le elezioni in Polonia (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente polacco Andrzej Duda ha vinto le elezioni, superando l’avversario Ralaf Trzaskowski. È questo il risultato ufficiale emerso a spoglio quasi ultimato. Duda ha conquistato il 51,21% dei voti mentre Rafal Trzaskowski ha ottenuto il 48,79%, ha reso noto la commissione elettorale nazionale, con lo spoglio arrivato al 99,7%. L'articolo Il presidente Andrzej Duda ha vinto le elezioni in Polonia proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta

Fontana3Lorenzo : Congratulazioni e buon lavoro al presidente polacco Andrzej Duda! - EURACTIVItalia : In #Polonia il nazionalista Andrzej #Duda si riconferma presidente dopo un serrato testa a testa con il sindaco di… - naigr77 : RT @Fontana3Lorenzo: Congratulazioni e buon lavoro al presidente polacco Andrzej Duda! - Italia_Cristian : Il presidente in carica Andrzej #Duda ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in #Polonia. VINCONO I… - PonytaEle : RT @Fontana3Lorenzo: Congratulazioni e buon lavoro al presidente polacco Andrzej Duda! -