Emergenza clandestini positivi, il governo corre ai ripari: “In arrivo altre navi quarantena” (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – Il governo giallofucsia corre ai ripari – sempre in colpevole ritardo – per fronteggiare l’Emergenza coronavirus d’importazione. Sono in pericoloso aumento i casi di stranieri positivi che arrivano in Italia e alla luce degli ultimi episodi – come i 28 pakistani positivi sbarcati a Roccella Jonica e la rivolta dei residenti ad Amantea contro l’arrivo dei clandestini infetti – e soprattutto per placare le ire della governatrice della Calabria Jole Santelli, che minaccia di bloccare da sola gli sbarchi, domani dovrebbe partire la procedura d’urgenza per utilizzare navi per la quarantena, sul modello della Moby Zazà, e isolare i ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : ??”CONTINUA L’INVASIONE SU LAMPEDUSA, GOVERNO INCAPACE”. Poco fa altri 150 clandestini sulle coste italiane, mentre… - matteosalvinimi : Stato di emergenza prorogato fino a dicembre ma porti spalancati per clandestini contagiati. Gli Italiani non ne p… - LegaSalvini : L’EMERGENZA IN ITALIA È L’INVASIONE DEI CLANDESTINI! - Franc_Pon : RT @AzzurraBarbuto: Il governo si decida: o siamo in emergenza sanitaria e quindi chiudiamo le frontiere ai clandestini o non lo siamo http… - MusumeciClaudio : RT @BelpietroTweet: Con lo stato d'emergenza prolungato fino al 31 dicembre, Giuseppe Conte si prepara a rinchiudere in casa gli italiani u… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza clandestini Emergenza clandestini positivi, il governo corre ai ripari: “In arrivo altre navi quarantena” Il Primato Nazionale Gelmini: "Stop a Dl sicurezza? È subito emergenza migranti"

"Nei giorni scorsi il governo ha lasciato trapelare la volontà politica di picconare e riscrivere i decreti sicurezza, ed ecco che sono ripresi - per la felicità di scafisti e mercanti di uomini - i v ...

L’emergenza immigrazione e l’insofferenza dei cittadini. Il punto di Vespa

Quanto sta succedendo in Sicilia impone una riflessione. Molti cittadini sono stufi. E poi nei decreti sicurezza targati Salvini diverse norme vanno modificate trovando il giusto equilibrio tra diritt ...

"Nei giorni scorsi il governo ha lasciato trapelare la volontà politica di picconare e riscrivere i decreti sicurezza, ed ecco che sono ripresi - per la felicità di scafisti e mercanti di uomini - i v ...Quanto sta succedendo in Sicilia impone una riflessione. Molti cittadini sono stufi. E poi nei decreti sicurezza targati Salvini diverse norme vanno modificate trovando il giusto equilibrio tra diritt ...