De Martino e Marcuzzi, Belen prima smentisce la storia tra i due e poi pubblica lo stesso fiore viola che per molti è la prova del tradimento (Di lunedì 13 luglio 2020) La storia dell’estate, quella del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi ai danni di Belen sta tenendo ancora banco. Il gossip si è scatenato e, che il tradimento sia avvenuto sul serio o no, i diretti interessati non stanno trascorrendo giornate serene. Alessia Marcuzzi posta video che la riprendono insieme al marito Paolo Calabresi che vorrebbero trasmettere serenità ma poi, fonti molto vicine alla coppia, dicono che lui è fuori di sè dalla rabbia e che lei sta soffrendo tantissimo. Belen si mostra già in compagnia di un altro uomo, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi ma poi pubblica alcuni stati molto malinconici che sono la ... Leggi su baritalianews

LucaDondoni : Premesso che Di Martino o Belen o la Marcuzzi vadano o non vadano con chi gli pare ma a voi, sinceramente, frega qu… - blogtivvu : Stefano De Martino clicca “like” (ma anche Belen) ad Alessia Marcuzzi - gossipn60139485 : Stefano De Martino ed Emma Marrone, dopo il gossip su Belen e Alessia Marcuzzi i fan sperano: «Possibile riavvicin… - gossiparaaah : Stefano De Martino ed Emma Marrone, dopo il gossip su Belen e Alessia Marcuzzi i fan sperano: «Possibile riavvicin… - gossipnewsgoss1 : Stefano De Martino ed Emma Marrone, dopo il gossip su Belen e Alessia Marcuzzi i fan sperano: «Possibile riavvicin… -