Cristiano Malgioglio, attaccato dalle oche scivola e finisce nel laghetto (Di lunedì 13 luglio 2020) Cristiano Malgioglio è in vacanza in Salento e dà da mangiare ad alcune oche vicino ad uno stagno. Improvvisamente però gli animali lo aggrediscono beccandogli la gamba e facendolo cadere malamente nel laghetto. Con molta autoironia è lo stesso Malgioglio che pubblica su Instagram il video dell’aggressione mentre i suoi amici ridono vedendo la scena: “Io alle prese con delle oche …mai viste così aggressive. Porto da mangiare, ma loro non mi lasciano entrare nel loro habitat. In poche parole sono stato aggredito e beccato . Non solo…ma sono addirittura scivolato nel loro laghetto facendomi male a un braccio e la mia povera gamba beccata in vari punti. Urla disperate , mentre ... Leggi su tvzap.kataweb

GiusCandela : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - Cribbiolina : RT @fraversion: Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano https://t.co… - radiosiciliarse : Cristiano Malgioglio - notte perfetta - fraversion : Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche. Non c’era modo migliore per iniziare questo lunedì! @trash_italiano - JohSogos : RT @Rossonera_21: Aggredito dalle oche, Cristiano Malgioglio finisce in ospedale -