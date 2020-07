Costume troppo stretto, risultato? Le giunoniche forme esplodono... in libertà: mamma mia, Sabrina Salerno | Guarda (Di lunedì 13 luglio 2020) mamma mia, Sabrina Salerno, tra le mattatrici social di questa estate 2020. Altro giro, altra foto da urlo: "Woman breaking the wall", le donne rompono i muri, scrive in calce allo scatto che potete vedere qui sotto. Eccola in posa davanti all'obiettivo, come sfondo un muro in mattoni chiari (che origina la didascalia della foto). La showgirl, 52 anni portati in modo divino, si mostra sorridente e vestita di un Costume grigio intero con laccio centrale. Un Costume profondamente, clamorosamente scollato. E soprattutto molto stretto, soprattutto in considerazione della generosità delle sue forme. Il risultato? Per la gioia di tutti i suoi seguaci, le forme della Salerno sembrano in procinto di... esplodere. ... Leggi su liberoquotidiano

liittleecrybaby : @sushinehaz Beataa te, io ho una foto dove si vede un po' il culo, ma neanche troppo troppo, conta che sono in cost… - avdoresykes : Scusate ma se postate una vostra foto in intimo/in costume dicendo 'oddio che fisico di merda!!!! Mi vergogno tropp… - HarmonYa_ : RT @MarcCeras: 4.32 ore per scegliere un ristorante 1 annegamento sfiorato 58 palme 0 zanzare 1 costume in valigia (il mio) perché 2 'ingom… - MarcCeras : 4.32 ore per scegliere un ristorante 1 annegamento sfiorato 58 palme 0 zanzare 1 costume in valigia (il mio) perché… - RTGynarchyslave : RT @Dea__Venere: Il costume è troppo piccolo...Non riesce a contenere le mie generose forme -

Ultime Notizie dalla rete : Costume troppo Alessia Marcuzzi allarga le gambe 'costume troppo sgambato': il video diventa... LettoQuotidiano Sabrina Salerno, costume troppo stretto? Le giunoniche forme esplodono in libertà: mamma mia

Mamma mia, Sabrina Salerno, tra le mattatrici social di questa estate 2020. Altro giro, altra foto da urlo: "Woman breaking the wall", le donne rompono i muri, scrive in calce allo scatto che potete v ...

Coronavirus: boom vendita bambole gonfiabili e robot sessuali

Effetti collaterali della pandemia: e' aumentato a livello globale la vendita di bambole gonfiabili e di 'robot sessuali'. L'azienda Sex Doll Genie ha reso noto di aver ricevuto un 52% di ordinativi i ...

Mamma mia, Sabrina Salerno, tra le mattatrici social di questa estate 2020. Altro giro, altra foto da urlo: "Woman breaking the wall", le donne rompono i muri, scrive in calce allo scatto che potete v ...Effetti collaterali della pandemia: e' aumentato a livello globale la vendita di bambole gonfiabili e di 'robot sessuali'. L'azienda Sex Doll Genie ha reso noto di aver ricevuto un 52% di ordinativi i ...