Aspi: Lezzi, 'come si fa a parlare di offerta vantaggiosa?' (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug., Adnkronos, - 'E' cristallina la posizione del Presidente Conte che in un'intervista al Fatto Quotidiano mette in chiaro la proposta avanzata dai Benetton. E' irricevibile ma, al contempo, c'è da chiedersi come, alcune forze politiche, possano parlare di offerta vantaggiosa. vantaggiosa per ... Leggi su tvsette

Un pacchetto di 3,4 miliardi, oltre ai 14,5 miliardi già decisi nel Piano industriale e la disponibilità a scendere sotto il 50% per Atlantia. La proposta di Aspi inviata al Governo ieri divide l'Esec ...

Altolà renziano ai grillini. Sul nodo Autostrade giallorossi in testacoda

È battaglia su Autostrade per l'Italia (Aspi) con le forze politiche divise tra chi chiede di procedere alla revoca della concessione e chi invita a vagliare proposte di pace. La decisione è attesa da ...

