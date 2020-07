Beatrice Vendramin – Tutto su di lei – Età, fidanzato, Instagram (Di domenica 12 luglio 2020) Beatrice Vendramin è riuscita a farsi notare nel mondo dello spettacolo, anche grazie al ruolo di Aurora in Non dirlo al mio capo 2. Con un passato da modella e il viso angelico, l’artista ha iniziato a lavorare fin da giovanissima. Il talento non manca a Beatrice Vendramin, tanto che uno dei suoi primi lavori riguarda la serie Alex&Co della Disney. Poi abbiamo avuto modo di vederla nella fiction L’Isola di Pietro e anche al cinema in Come diventare grandi nonostante i genitori. Beatrice Vendramin – Età, fidanzato, Instagram Beatrice Vendramin nasce in Brianza il 15 giugno del 2000 e inizia a lavorare fin da bambina nel mondo della moda. Ad appena 4 anni partecipa infatti alla sua ... Leggi su giornal

Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti – Chi è – Non dirlo al mio capo 2 Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti in Non dirlo al mio capo 2: sarà una delle new entry della seconda stagione. Avrà un ruolo parrticolare nella famiglia di Lisa (Vanessa Incontrada), visto che si tratta della sua sorellastra. ...

Gli altri ingressi in corsa saranno quelli di Massimo Altieri (Gianmarco Saurino), Diego Venturi (Iago Garcia), Giorgio scontenti (Alessio Di Clemente) e Aurora Luchetti (Beatrice Vendramin).