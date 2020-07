Assassin’s Creed Valhalla: Data di uscita annunciata (Di domenica 12 luglio 2020) In occasione della conferenza digitale Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che il prossimo titolo nel franchise di Assassin’s Creed,Assassin’s Creed Valhalla, sarà disponibile in tutto il mondo dal 17 novembre 2020 per Xbox One, PlayStation 4, su Epic Games Store che Ubisoft Store per PC. Il gioco sarà anche disponibile su UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile anche su Xbox Series X e PlayStation 5 al lancio delle nuove console. I giocatori che acquisteranno Assassin’s Creed Valhalla su Xbox One o PlayStation 4 potranno aggiornare il proprio gioco alla versione di nuova generazione (Xbox Series X o PlayStation 5) senza alcun costo aggiuntivo. Le nuove sequenze di ... Leggi su gamerbrain

