Risotto fiori di zucca e stracchino

Il Risotto fiori di zucca e stracchino è un'ottima alternativa in queste giornate calde. Un piatto fresco e leggero, veramente una ricetta appetitosa. Sicuramente piacerà anche ai più piccoli per via del sapore semplice e delicato. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

320 g di riso carnaroli
20-25 fiori di zucca
1/2 cipolla media
100 g di stracchino
50 g di parmigiano reggiano grattugiato
Olio extravergine d'oliva q.b.
Dado vegetale
1 tazzina di vino bianco

*Se fate il brodo:
Per 1 lt. di acqua
100 gr. di cipolle
200 gr. di carote
300 grammi di patate
300 gr. di sedano
1 spicchio

Ultime Notizie dalla rete : Risotto fiori Risotto fiori di zucca e stracchino Termometro Politico Officina del riso: il risotto in tutte le sue forme a Milano

L’Officina del Riso si trova in via Marghera, una delle zone più frequentate di tutta Milano. Raggiungerlo è facile perché è a pochi passi sia dalla fermata metropolitana di Wagner che da De Angeli. R ...

Pasta con ricotta al profumo di lavanda

I fiori di lavanda, freschi o secchi, sono commestibili, ma hanno un aroma molto intenso e vanno dunque dosati con attenzione nelle ricette. Le foglie, anch’esse eduli, sono invece più delicate. Un tr ...

