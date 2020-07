Recovery Fund, sul tavolo la proposta Michel : 750 miliardi e mediazione sul bilancio Ue (Di venerdì 10 luglio 2020) Finalmente il presidente del Consiglio europeo Charles Michel presenta la sua proposta sul Recovery Fund, sintesi dei negoziati in corso tra gli Stati membri e non ancora terminati. Michel cerca di stare in equilibrio tra le richieste del sud e quelle del nord.Per il Sud Europa: confermata la proposta della Commissione europea di stabilire il fondo in 750 miliardi di euro, divisi in 500 miliardi di sussidi e 250 miliardi di prestiti.Per il Nord: non si eliminano gli sconti ai contributi sul bilancio per Danimarca, Germania, Olanda, Austria e Svezia. Quanto al bilancio pluriennale, anche su questo il presidente del Consiglio europeo fa un mix di equilibrismi vari. Rivede al rialzo, ma di poco, la ... Leggi su huffingtonpost

