Reazione a Catena, puntata 10 luglio 2020: le Regine di Fiori, chi ha vinto, il montepremi e qual è la parola finale (Di venerdì 10 luglio 2020) Reazione a Catena, puntata 10 luglio 2020: come sarà andato oggi l’appuntamento appena terminato con Liorni su Rai1? Dopo gli exploit lunghi e fortunati dei Sali e Scendi, come proseguirà la performance delle Regine di Fiori? Oggi, venerdì 10 luglio 2020 abbiamo assistito ad una nuova puntata di Reazione a Catena, il format che dal 29 Giugno 2020 ha fatto ritorno nella fascia preserale di Rai1, raccogliendo molto in quanto a share. Dopo i buoni esiti delle scorse giornate (ecco qui i dati di share e ascolti della puntata ancora precedente) il programma su Rai1 ogni sera dalle 18,45 con Marco Liorni fa ... Leggi su italiasera

therealComi : In questi giorni il livello di Reazione a Catena è più basso di Magalli - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 10 luglio 2020: le Regine di Fiori, chi ha vinto, il montepremi e qual è la parola finale - slipache : adesso finalmente mi godo reazione a catena con le pazzeske regine di fiori - kristedly : at reazione a catena: 'quale dio dell'uva' 'eolo' - paopao76 : @inarteziogio I mirabolanti sinonimi di Reazione a catena -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena Reazione a Catena, puntata 9 luglio 2020: le Regine di Fiori, chi ha vinto, il montepremi e qual è la parola finale Italia Sera Affari tuoi torna su Rai 1 con tante novità, Flavio Insinna tagliato fuori. Chi al suo posto?

Dopo ben 4 anni di assenza, sembra che stia per tornare uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani e che andrà in onda ancora una volta su Rai 1. Stiamo parlando di Affari Tuoi ovvero il ...

Santa Sofia sta per tornare moschea. Cosa succede ora

Il voto all'unanimità con cui il Consiglio di Stato turco ha deciso di annullare il decreto del Consiglio dei ministri che nel 1934 convertì Santa Sofia in museo, spiana di fatto la strada al ritorno ...

Dopo ben 4 anni di assenza, sembra che stia per tornare uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani e che andrà in onda ancora una volta su Rai 1. Stiamo parlando di Affari Tuoi ovvero il ...Il voto all'unanimità con cui il Consiglio di Stato turco ha deciso di annullare il decreto del Consiglio dei ministri che nel 1934 convertì Santa Sofia in museo, spiana di fatto la strada al ritorno ...