Juninho: "La differenza tra la Juve e il Lione è la preparazione" (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA - Juninho Pernambucano , direttore sportivo del Lione , ha parlato al termine del sorteggio di Champions League . L'ex centrocampista brasiliano si è soffermato sulla sfida di ritorno con la ... Leggi su corrieredellosport

junews24com : Juninho: «Fra noi e la Juve ci sarà una grande disparità di preparazione» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juninho differenza

Corriere dello Sport

ROMA - Juninho Pernambucano, direttore sportivo del Lione, ha parlato al termine del sorteggio di Champions League. L'ex centrocampista brasiliano si è soffermato sulla sfida di ritorno con la Juventu ...TORINO - "Abbiamo grandi aspettative per la gara di Champions League contro la Juventus, anche se la nostra preparazione è diversa perché la Ligue 1 è ferma e i nostri giocatori in questi mesi hanno c ...