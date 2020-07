“Infettare più ebrei, neri e musulmani possibile”: il nuovo diktat dei neonazisti inglesi (Di venerdì 10 luglio 2020) C’è un nuovo ordine che circola tra alcuni gruppi neonazisti del Regno Unito, ed quello di “infettare più ebrei, neri e musulmani possibile”. A rivelare il diktat degli estremisti di destra è un rapporto della Commissione britannica per la lotta all’estremismo e al terrorismo, secondo il quale questi gruppi sfrutterebbero la crisi prodotta dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 per alimentare razzismo, antisemitismo e xenofobia. L’intento, ovviamente, è quello di “seminare divisione” e creare tensioni tramite una accurata strategia social: ad essere diffusi dagli estremisti sul web una serie di post che incolpano alcune minoranze, come appunto ebrei e ... Leggi su tpi

SHIN_Fafnhir : @Alberto81815900 @HuffPostItalia E anche questo sembra non vero. Un asintomatico immune o sano che dir si voglia ri… - girolamogiudice : @FabioFranchi1 1)è un nature cell biology. 2)6 animali infettati vs 2 mock sono più che sufficienti e paragonabili… - Marche14Tony : RT @udogumpel: Era ora. Non sono più i 'lumbard' ad infettare il mondo. Nessun migrante positivo sulla #OceanViking, ma come 'untore strani… - marisavillani : RT @amezzanotteva: @duxfightdemon @GagliardoneS Adesso sono bloccati, tre giorni fa e per più di una settimana no. Quindi hanno importato p… - ivan_toby : L'ordine che gira tra i neonazisti inglesi: 'Infettare più ebrei, neri e musulmani possibile' -

