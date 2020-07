Il Lione non si ferma. Mini torneo in attesa della Juventus (Di venerdì 10 luglio 2020) Juventus - Lione si disputerà venerdì 7 agosto alle ore 21. I bianconeri dovranno ribaltare la gara dell'andata per approdare ai quarti e sfidare una tra Real Madrid e Manchester City. Gli avversari francesi però non sono più scesi in campo dopo il lockdown e la paura è quella di arrivare non in forma alla gara di ritorno dell'Allianz Stadium.Lione, Mini torneo IN attesa della Juventuscaption id="attachment 971433" align="alignnone" width="300" Juventus Stadium (getty images)/captionPer questo motivo la società francese ha organizzato un piccolo torneo che si svolgerà nel suo stadio, il Gropama. Il Veolia Trophy si disputerà dal 16 al 18 luglio e parteciperanno ... Leggi su itasportpress

