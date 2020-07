È nata Alice! La tronista di UeD mamma a 44 anni: “La gioia più grande della mia vita” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Sei la gioia più grande della mia vita… Con te ho dato un senso a tutto… Benvenuta amore mio, benvenuta Alice. Siamo già tutti pazzi di te”. Con questo messaggio, lasciato sotto alla primissima foto dove si intravede la piccola, la ex protagonista storica di Uomini e Donne oggi 44enne fa sapere al mondo di essere diventata mamma per la prima volta. In un post successivo ecco la manina di Alice stretta a quella del neo papà e i dettagli sulla nascita: la bimba è venuta al mondo il 9 luglio 2020 alle ore 17,05. Sotto entrambi i post, nemmeno a dirlo, cuori e felicitazioni a cascata. Tutti a congratularsi con Giulia Montanarini, ex tronista del dating show di Maria De Filippi e sorella di un’altra protagonista, Claudia. Giulia ora è la ... Leggi su caffeinamagazine

blogtivvu : Ex di Uomini e Donne mamma per la prima volta a 44 anni: è nata Alice - IsaeChia : #UominieDonne, ex tronista ha partorito ieri: è nata la piccola #Alice! - wiishoran : Ma perché non sono nata Alice Campello? - alice_cosm : RT @libera_annclm: L'umanità è nata nomade e continuerà a esserlo. Per uscire dalle letture superficiali abbiamo riportato il tema alla sua… - alice_cosm : RT @natlusenti: Sono nata su un'isola, quale è la Svizzera, e ho continuato ad amare e cercare le isole. @IperboreaLibri è un po' questo pe… -