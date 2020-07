Bloccato a terra dai poliziotti, «intervento spropositato» (Di venerdì 10 luglio 2020) Il video dell’arresto circola online da ieri. È stato girato martedì 7 luglio nel tardo pomeriggio a Verona, all’esterno di un bar in un quartiere fuori dal centro, Borgo Nuovo. La persona che ha ripreso la scena ha assistito parzialmente anche a quel che è successo prima: l’uomo arrestato era «evidentemente ubriaco», ci racconta, «ma io non ho riconosciuto comportamenti aggressivi, cantava e urlava e le persone che erano presenti cercavano di calmarlo». Dopo circa due ore è stata chiamata … Continua L'articolo Bloccato a terra dai poliziotti, «intervento spropositato» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

