Archie non ha nemmeno un amico perché mamma Meghan è «troppo famosa» (Di venerdì 10 luglio 2020) Mamma Meghan Markle è preoccupata: il piccolo Archie, 1 anno compiuto lo scorso 6 maggio, ha bisogno di un amico. Ma lei «è troppo famosa» per frequentare le altre madri con la loro prole. Lo ha rivelato al Daily Mail un’amica intima dell’ex attrice: «Meghan si rende conto che il figlio, per sviluppare le sue capacità sociali ed emotive, dovrebbe interagire con bambini della sua età. Che almeno un paio di volte a settimane dovrebbe portarlo a giocare in uno dei gruppi “Mamma e io”, dove si riuscono madri e bambini». Ma questo, indipendentemente dall’emergenza coronavirus, le è impossibile. «È troppo famosa per fare cose normali come partecipare a un gruppo “Mamma e io”. Leggi su vanityfair

