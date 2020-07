Verona – Inter – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di giovedì 9 luglio 2020) Tra circa 2 ore al Bentegodi di Verona scenderanno in campo Verona e Inter. Nerazzurri obbligati a vincere dopo il sorpasso avvenuto dall’Atalanta nei suoi confronti dopo la vittoria di ieri ai danni della Sampdoria. L’arbitro della gara sarà il Sig. Irrati coadiuvato dagli assistenti Passeri e Lo Cicero, 4° uomo Ros, Orsato e Cecconi in sala Var. Conte alla viglia aveva due ballottaggi uno che riguarda la scelta di Lautaro Martinez, e l’altro che riguarda Eriksen, Juric ritrova Amrabat dal primo minuto e conferma gran parte della formazione che è uscita sconfitta dalla trasferta di Brescia. Verona – Inter: Ultime dai campi Juric perde Borini, titolare nelle Ultime 2 gare, e Badu che aveva sostituito Amrabat a ... Leggi su giornal

